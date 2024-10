Ieri sera a Capoterra, al termine di un’attività antidroga, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 22enne del posto, disoccupato con precedenti denunce a carico. Questi, alla vista dei militari che transitavano in quella via Pantelleria, si dava alla fuga per poi essere successivamente fermato a breve distanza, dove spintonava i militari nel tentativo di sottrarsi al controllo. In tale circostanza si liberava di un involucro contenente grammi 6,06 di marijuana, ma tale gesto era visto chiaramente dai carabinieri. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire due involucri contenenti complessivamente grammi 10,11 di hashish ed un altro contenente tracce di marijuana. Tali sostanze sono state sottoposte a sequestro probatorio penale. Il giovane veniva altresì sanzionato amministrativamente per inosservanza dell’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie aeree, ai sensi della normativa vigente per il contenimento della pandemia in corso.

Stanotte a Senorbì, i carabinieri della locale Stazione e di quella di Gesico, nel corso di servizio preventivo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 41enne, disoccupato, loro vecchia conoscenza. Nel corso dell’attività, l’uomo è stato trovato in possesso di grammi 300 circa di marijuana, suddivisa in varie confezioni, di un bilancino di precisione, di grammi 0,2 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Sarà inviato per le analisi tossicologiche e di calcolo della quantità di principio attivo presso il laboratorio dei Ris di Cagliari. L’uomo è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si prevede per domani al Palazzo di Giustizia di Cagliari.