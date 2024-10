Sono quattro le persone arrestate e circa 70 i grammi di droga sequestrati nelle ultime ore dagli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati in questo particolare periodo di festività, sia per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di droga e ai reati ad esso collegato, sia per garantire l’osservanza delle disposizioni di contenimento della diffusione del Covid-19, a tutela della salute di tutti.

Nella serata di ieri, in piena fascia oraria di “coprifuoco”, secondo quanto si apprende dagli uffici della Polizia di Stato, i poliziotti hanno fermato per un controllo sulla Provinciale 2, un’autovettura proveniente da Cagliari, con a bordo due persone. Gli agenti si sono subito insospettiti dall’atteggiamento di uno dei due e dopo aver identificato il 31enne Matteo Espa e Alessandro Murru, 41enne, entrambi pregiudicati di Carbonia, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, hanno proceduto ad una verifica più approfondita sul veicolo. Al suo interno i poliziotti hanno trovato un involucro termosaldato contenente 26 grammi circa di cocaina e due bustine con un totale di 0,25 grammi di eroina. Il successivo controllo esteso ai rispettivi domicili ha consentito di reperire un bilancino di precisione. I due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Poche ore dopo l’attenzione dei poliziotti della Squadra Volante del Commissariato, mentre percorrevano le vie del centro cittadino, è stata attirata da un altro veicolo con due occupanti che circolava in Via Lubiana durante l’orario di “coprifuoco”. Anche questi due hanno subito mostrato evidenti segni di nervosismo e non riuscendo a fornire giustificazioni circa la loro presenza in strada, hanno indotto gli operatori a procedere ad un controllo più accurato. I due uomini, Federico Fadda, 27enne e Maurizio Sanna, 25enne pregiudicato, avevano addosso un totale di 42 grammi circa di cocaina, di cui 35,5 grammi in un sacchetto e 6,5 in un altro. Anche loro sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I quattro sono stati anche sanzionati per la violazione delle norme anti Covid-19 e stamattina verrà celebrata l’udienza di convalida per direttissima.