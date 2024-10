Salvatore Stefano Caredda, 22enne di Cagliari, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti dei Falchi hanno scoperto che presso l’abitazione del ragazzo era in atto una continua attività di spaccio.

Giunto sul posto hanno provveduto a fermare Caredda e in seguito alla perquisizione hanno trovato e sequestrato oltre 47 grammi si marijuana, in parte già suddivisa in dosi e pronta alla vendita, oltre all’occorrente per il confezionamento della stessa sostanza, ovvero un bilancino elettronico di precisione e bustine con chiusura ermetica.

Durante la perquisizione è stata inoltre rinvenuta una balestra, perfettamente funzionante, con dardi e sfere destinate al suo utilizzo.

Dell’arresto è stata data notizia al Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il tribunale Ordinario di Cagliari, nell’udienza di convalida odierna, sono stati richiesti i termini a difesa.