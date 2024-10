Proseguono senza sosta i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato.

Ieri sera, gli agenti della Sezione Polizia Anticrimine e delle Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, dopo una serie di attività di indagine, hanno organizzato un servizio di attento controllo a un giovane che presumibilmente aveva messo in piedi un’intensa attività di spaccio all’interno del suo appartamento.

Gli Agenti hanno da subito notato un via vai continuo di ragazzi di giovane età e hanno così deciso di fare immediatamente irruzione nell’appartamento, scoprendo, come da loro riferito, che al suo interno il ragazzo, Lai Michael, 25enne cagliaritano, era intento a gestire l’ingente e redditizio mercato che aveva creato.

Gli agenti, dopo un accurato controllo dell’abitazione, hanno scoperto un grosso quantitativo di marijuana, quasi 700 grammi, e circa 5 grammi di cocaina, nonché circa 1100 euro in banconote di piccolo taglio e vari bilancini di precisione.

Lai è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, conclusi gli atti di rito, accompagnato presso il proprio domicilio in attesa in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.