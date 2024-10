Ieri notte, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, hanno fermato un’auto guidata da un ragazzo per un controllo.

Il giovane, Giacomo Buccieri, come riferisce la Polizia, è stato trovato in possesso di un contenitore metallico con all’interno 1 grammo di eroina. Gli è stato trovato addosso, inoltre, un involucro di plastica contenente circa 25 grammi di cocaina e la somma di 125 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il controllo è stato esteso all’abitazione del Buccieri che avrebbe permesso di sequestrare un bilancino di precisione, sacchetti di plastica con residui di sostanza stupefacente e circa 10 grammi di sostanza da taglio.

Il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giudice, dopo l’udienza direttissima di questa mattina, ha convalidato l’arresto con l’obbligo di presentazione giornaliera presso gli Uffici di Polizia.