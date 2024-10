Nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di attività info investigativa, personale dei “Falchi” della Squadra Mobile, coordinato dal dottor Roberto Pititto, apprendeva che Sebastiano Solinas classe 1992, nell’ultimo periodo, aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana che spacciava nella sua abitazione di Monserrato in cui abitava con la propria madre. Nei giorni passati gli Agenti della Polizia di Stato eseguivano servizi di appostamento davanti all’abitazione del Solinas che permettevano di accertare un insolito via vai di persone che accedevano all’interno dello stabile.

Inoltre, durante i servizi di appostamento, si aveva modo di constatare che il Solina, in particolare nel pomeriggio e la sera, si recava in un’abitazione ubicata sempre nel comune di Monserrato, in via Zorcolo. Nella mattinata di ieri gli investigatori della Squadra Mobile operavano una perquisizione che consentiva di rinvenire nella camera da letto due buste contenenti ognuna 13 involucri di cocaina per un peso lordo totale di grammi 11,09, un ovetto in plastica di colore bianco con all’interno nr. 5 involucri di cocaina per un peso lordo totale di grammi 1,91, un involucro contenente marijuana per un peso lordo di grammi 2,34; la somma di 490 euro.

La perquisizione veniva estesa presso l’abitazione disabitata ubicata nella via Zorcolo civico 7 del comune di Monserrato sempre nella disponibilità del Solinas, consentendo di rinvenire una busta contenente marijuana per un peso lordo di grammi 38,14, vari ritagli di buste per sottovuoto ed un bilancino di precisione. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.