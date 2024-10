La guardia di finanza ha arrestato a Cagliari, nel quartiere di San Michele, un ragazzo per spaccio di sostanze stupefacenti.



Il giovane è stato trovato in possesso di 82 grammi di hashish già confezionato in dosi pronto per la vendita.

Il tutto è stato sequestrato, mentre il ragazzo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.