Proseguono senza sosta i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Ieri sera un equipaggio della squadra Volante, mentre percorreva via Giotto, ha notato un’autovettura dirigersi verso Via Piero della Francesca, noto luogo per la fiorente attività di spaccio.

Il conducente, alla vista della Volante, ha immediatamente cambiato direzione, compiendo una brusca manovra. Insospettiti, gli agenti, hanno bloccato il mezzo e identificato il conducente per Antonio Incostante, 22enne cagliaritano. Il giovane, privo di patente a seguito, è apparso particolarmente agitato.

I poliziotti, da un primo controllo, hanno trovato, occultati all’interno degli indumenti intimi, quattro involucri di plastica sigillati contenenti numerose infiorescenze di marjuana, e la somma di circa 900 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di una cassetta di sicurezza, circa 6500 euro in contanti, mentre all’interno di un barattolo di latta è stato rinvenuto l’occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente: due bilancini di precisione, numerose buste di plastica con residui di marjuana e un coltellino utilizzato sicuramente per tagliare hashish.

Incostante Antonio è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, terminati gli atti di rito, riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.