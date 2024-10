A seguito di numerose segnalazioni giunte alla Polizia di Stato che riferivano di giovani spacciatori di fronte alle scuole del capoluogo oristanese, la Sezione Narcotici della Squadra Mobile, diretta dal Vice Questore Aggiunto Dr. Dario MONGOVI’, ha avviato già da alcune settimane una serie di servizi di osservazione.

Ieri mattina, poco dopo le 08:00, in via Carducci, di fronte all’ingresso dell’Istituto Alberghiero, le indagini sono culminate con l’arresto in flagranza di reato di S.L., classe 1996 di Guspini (CA).

Il giovane trasfertista è stato colto nell’atto di ricevere 30 euro in cambio di 14 involucri, risultati poi contenere 5 grammi di Marijuana.

Il fulmineo intervento degli Investigatori della Squadra Mobile ha consentito di fermare lo spacciatore e l’acquirente (S.D. 17 anni di Oristano), e recuperare lo stupefacente e il denaro.

Nelle tasche di S.L. sono stati trovati altri 8 involucri, contenenti 2 grammi di Marijuana, pronta per essere spacciata a qualche altro giovane studente.

L’operazione ha poi avuto il suo epilogo in Guspini dove, presso l’abitazione di S.L., è stata rinvenuta una busta sottovuoto contenente 250 grammi di Marijuana, una cospicua somma di denaro contante, verosimile provento dell’illecito traffico, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Per quanto accertato, S.L. è stato arrestato e rinchiuso presso la struttura penitenziaria di Massama, fraz. di Oristano, e dovrà rispondere davanti al Giudice per i reati di “Spaccio di Sostanza Stupefacente” e “Detenzione di Sostanza Stupefacente ai Fini di Spaccio”, mentre S.D. è stato segnalato al Sig. Prefetto di Oristano in quanto assuntore di sostanza stupefacente.