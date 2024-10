Nasce nell'ambito del progetto "Scuole sicure" l'ultima operazione della Squadra Volante del Commissariato di Olbia. Gli agenti, in collaborazione con l'unità del Reparto Prevenzione Crimine e l'unità cinofila del Centro Addestramento, entrambi di Abbasanta, ha eseguito dei controlli in un istituto tecnico cittadino individuando alcuni studenti minorenni in possesso di modeste quantità di marijuana, ad uso personale.

Sono stati così convocati i genitori e gli adolescenti sono stati segnalati alla Prefettura di Sassari.

Non solo, i controlli estesi alle vicinanze dei plessi scolastici hanno portato all’identificazione di circa 40 persone, di cui 8 con precedenti penali. Sono stati sequestrati circa 10 grammi di marijuana a un 18enne olbiese, anch'egli segnalato alla Prefettura.

Infine, gli operatori del Settore Anticrimine del Commissariato hanno arrestato O.J., 38enne cagliaritano, da tempo sotto osservazione da parte degli investigatori. L'uomo avrebbe custodito nella sua abitazione due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.