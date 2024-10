Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e in tale ambito l’uso del social media è stata ancora una volta utile.

Giorni addietro, dall’app “YouPol” era giunta una segnalazione che indicava l’attività di spaccio di stupefacenti messa in atto da un soggetto già noto agli investigatori.

L’attività si è conclusa nella serata di martedì quando gli agenti della Squadra Volanti e dei “Falchi” e della Squadra Mobile hanno atteso che Erik Roberto Masala, 32enne cagliaritano, uscisse da un b&b in Via Tagliamento per raggiungere un’autovettura Smart parcheggiata poco distante.

Il Masala è stato bloccato ed all’interno della vettura sono stati rinvenuti due pezzi di hashish. Successivamente è stata perquisita anche la stanza in uso al Masala dove sono stati trovati complessivamente 5,7 grammi di cocaina, 1,65 grammi di eroina e 2,25 grammi di hashish, la somma di 400 euro in banconote da 50 ed infine un bilancino di precisione con materiale per il confezionamento.

Il Masala era già stato tratto in arresto nel novembre del 2018, sempre dagli agenti della Squadra Mobile, per spaccio di stupefacenti e la segnalazione inviata dall’App “YouPol” ha confermato che l’uomo non aveva interrotto l’illecita attività. Anche in questa circostanza è stato tratto in arresto e al termine dell’udienza direttissima, sono stati chiesti i termini a difesa.