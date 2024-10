Nella giornata di ieri la polizia ha sorpreso tre minorenni con circa 150 grammi di marijuana contenuti all’interno di una busta di plastica della spesa e di un barattolo, e con 19 piccoli involucri di plastica suddivisi in dosi pronte allo spaccio.

I tre giovani sono stati fermati in via Costituzione a Nuoro, in prossimità di alcuni istituti scolastici.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione per pesare la sostanza e la somma di 250 euro in contanti, ritenuta provento dello spaccio.

I tre minorenni sono stati denunciati perché accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intanto continuano i mirati servizi di controllo del territorio, volutamente implementati dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci in occasione della recente apertura delle scuole e finalizzati a prevenire e reprimere il crescente fenomeno della cessione degli stupefacenti tra i giovanissimi.