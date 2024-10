Questa mattina gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno perquisito a Carbonia l’abitazione di un 47enne, Roberto Arba, detenuto agli arresti domiciliari.

Gli agenti a casa dell’uomo hanno trovato 532,29 grammi di hascish, 5.120 euro suddivisa in banconote di diverso taglio, ritenuta probabilmente provento dell’attività di spaccio, e 3 coltelli a serramanico imbrattati di sostanza del tutto simile a quella sequestrata.

Arba è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Iglesias in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani.