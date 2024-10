I “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Roberto Pititto, nell’ambito di mirati servizi antidroga, hanno tratto in arresto Salvatore Pitzalis, cagliaritano classe 1962, pregiudicato.

L’uomo, nei giorni scorsi, era stato notato nei pressi del Serd di Cagliari, in via Liguria, dove veniva avvicinato da tossicodipendenti che, dopo essersi recati presso il citato servizio sanitario per l’assunzione della terapia del metadone, si rivolgevano a lui verosimilmente per acquistare dello stupefacente.

Stessa prassi nei giorni seguenti, Pitzalis, giunto a bordo della propria auto dinanzi al SERD, è stato contattato da un soggetto che, salito sul mezzo e previa consegna di denaro, ha ricevuto in cambio un piccolo involucro per poi allontanarsi nelle vie limitrofe. Dopo qualche minuto, la stessa scena si è ripetuta con un altro acquirente.

A quel punto gli investigatori sono intervenuti, rinvenendogli una dose di cocaina che teneva ancora in mano, mentre all’interno del veicolo del Pitzalis, in particolare sul tappetino anteriore lato autista, sono stati recuperati e sequestrati complessivamente 7 involucri contenenti cocaina e 4 quattro involucri contenenti eroina.

L’uomo è stato altresì trovato in possesso della somma di denaro contante pari a 288 euro. Dopo le formalità di rito il l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Uta.