Alle prime ore della nottata odierna i militari della stazione di Selargius sono intervenuti in quella via Lazio, presso il supermercato HarDis, dove ignoti, poco prima, dopo avere forzato la porta d'ingresso principale, avevano tentato invano di asportare la cassaforte, prima di darsi alla fuga a seguito dell'attivazione dell'allarme antintrusione. Indagini in corso a cura della locale stazione e del Norm di Quartu Sant'Elena.