Due extracomunitari, nella giornata di ieri, intorno alle 19.40, in via Lungomare New York 11 Settembre 2001, a Cagliari, hanno visto un uomo che infrangeva il finestrino di un’auto parcheggiata e così lo hanno bloccato fino all’arrivo della Polizia.

Marcello Atzeni, 40 anni, pregiudicato cagliaritano, già noto per numerosi precedenti penali specifici, è stato così arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.

Gli agenti, in seguito alla segnalazione dei due cittadini stranieri, sono intervenuti nei parcheggi interni al porto e su indicazione dei testimoni, sotto la macchina danneggiata, è stato rinvenuto un martelletto frangi vetro, identico a quelli che si trovano sui mezzi pubblici per consentire l’effrazione del vetro in caso di emergenza.

Marcello Atzeni, accortosi della presenza dei due uomini, e realizzando di essere stato notato, ha minacciato loro di fare silenzio e di non avvicinarsi, ma invece è stato bloccato in attesa della Polizia.

Accompagnato in Questura, dopo gli accertamenti di rito da cui è emerso era stato rimesso in libertà dal carcere di Uta lo scorso mese, è stato tratto in arresto in attesa del processo con rito per direttissima previsto per questa mattina.