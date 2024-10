Ieri sera in viale Umberto un poliziotto non in servizio ha inseguito è bloccato un 39enne che poco prima aveva raccolto una pietra da terra e l’aveva scagliata sul vetro di un’autovettura con l’intento di portare via qualcosa dall’interno dell’auto.

Gli agenti giusti sul posto, allertati dal collega, hanno arrestato per tentato furto aggravato P.M. 39enne, di Sassari, con precedenti di polizia.

Nella mattinata di oggi l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto un provvedimento di obbligo di firma.