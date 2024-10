Questa notte un cittadino ha chiamato la Polizia, tramite il 113, perché dalla sua abitazione ha visto un uomo che con una pietra spaccava i vetri delle auto parcheggiate nella corsia centrale di Via Roma. Gli agenti delle Volanti, coordinati dal dottor Massimo Imbimbo, intervenuti immediatamente, hanno sorpreso il soggetto segnalato intento a forzare la portiera di un’autovettura. Intimagli di fermarsi, l’uomo ha buttato a terra un pezzo di cemento per poi tentare una breve fuga ma è stato raggiunto ed immobilizzato.

L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato riconosciuto per Anis Ben Amara, 44enne tunisino, con a carico numerosi precedenti di polizia, essendo stato tratto in arresto in altre analoghe occasioni sempre dagli stessi poliziotti.

Addosso all’uomo sono stati rinvenuti tre paia di occhiali ed un anello cromato di cui non sapeva giustificarne il possesso. Le autovetture danneggiate sono state tre da cui sono stati asportati gli occhiali che sono stati restituiti ai legittimi proprietari in sede di denuncia. Ben Amara è stato arrestato per furto aggravato e continuato. Nella mattinata si terrà l’udienza di convalida.