La scorsa notte a Carbonia, gli agenti della Volante sono intervenuti in via Veneto unitamente ai militari della Radiomobile. Poco prima era stato segnalato un uomo incappucciato che spaccava i finestrini delle auto in sosta.

Gli operatori intervenuti in contemporanea hanno notato un individuo correre sotto i portici, subito bloccato e identificato. L’uomo, un 50enne di Carbonia, già noto per i suoi numerosi precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di diversi oggetti prelevati da nove auto parcheggiate nelle vicinanze che sono risultate essere danneggiate.

Il malvivente è stato tratto in arresto per furto aggravato in flagranza.