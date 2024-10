Nelle prime ore del mattino il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dei coniugi sassaresi, C.E. 42 anni e P. V.,di 45, Sovrintendente della Polizia di Stato, attualmente sospeso dal servizio perché sottoposto ad un altro procedimento penale.

Nei loro confronti sono stati raccolti gravi e consistenti indizi di colpevolezza per concorso nel reato di truffa aggravata dalle minacce e dal danno patrimoniale di rilevante gravità, ai danni di numerose persone.

I provvedimenti cautelari sono stati decisi dal GIP del Tribunale di Sassari, Antonio Pietro Spanu, su richiesta del magistrato titolare dell’inchiesta, Carlo Scalas, Sostituto Procuratore della Repubblica.

I fatti risalgono al periodo tra l’anno 2014 quando la coppia, seguendo un collaudato metodo truffaldino e con una precisa divisione dei ruoli, selezionava le proprie vittime, tra coloro che si trovavano in gravi condizioni di disagio sociale ed economico: padri di famiglia che avevano perso il lavoro, lavoratori precari, professionisti in difficoltà finanziaria, persone che venivano depredate di denaro contante, con tecniche che variavano ogni volta, con la regia della moglie, la quale fingeva di svolgere attività di intermediazione, ovvero di assistenza fiscale/tributaria e commerciale per i clienti, e il costante sostegno del marito.

In alcune circostanze, i complici facevano credere alla vittima di essere in grado, con l’intervento di personalità influenti, di poter procurare un immediato posto di lavoro, presso aziende commerciali operanti nel territorio, fingendo però che era necessaria la regolarizzazione della posizione contributiva pregressa, previo versamento volontario di oneri previdenziali, da eseguirsi con sistema telematico ed entro una scadenza prefissata ed improrogabile, pena l’esclusione dell’opportunità di lavoro offerta.

In altri casi, la donna faceva credere alla vittima di aver scoperto l’esistenza di consistenti pendenze con il fisco dovute a errori formali/omesse denunce dei redditie di essere a conoscenza dell’imminente avvio di azioni di recupero del credito (esecuzioni forzate, pignoramenti, sequestri etc.) con grave rischio di danno patrimoniale, pericolo che avrebbero evitato con una fantomatica “lettera di perdono” accompagnata dal versamento volontario di una parte del presunto debito tributario.

In tutte le circostanze, mentre la moglie si occupava di ricevere dalle vittime il denaro in contanti, predisporre finte pratiche di versamento con modelli F24, curare gli inesistenti contatti con associazioni di patronato ed enti impositori (Agenzia delle Entrate ed Equitalia) il marito, facendo leva sulla propria veste di appartenente alle forze dell’ordine, conoscitore della legge, intimidiva la vittima di turno che infine, decideva di pagare le somme di volta in volta richieste che versava in mano della stessa moglie.

Alcune delle vittime sono state ingannate dai truffatori che avevano carpito la loro buona fede, tradendo la fiducia derivante da rapporti di amicizia e confidenza risalenti agli anni della gioventù.

Solo dopo alcuni mesi e per una casualità, i malcapitati scoprivano che dei denari affidati alla donna, nessuna somma risultava essere mai stata versata all’erario, mentre, negli altri casi, le lamentate esposizioni debitorie erano assolutamente inesistenti.

In ultimo, i due coniugi, trasferitisi nella nuova abitazione, in una zona residenziale della città, avevano abilmente truffato un noto commerciante dal quale avevano acquistato l’intera mobilia per l’arredamento della casa, completa di elettrodomestici, per un valore di circa 20 mila euro producendo alcune cambiali poi protestate e