I carabinieri della stazione di Budoni, guidati dal maresciallo Lombardi, dopo un’attività di indagine hanno denunciato un 44enne del posto perchè responsabile di vari reati.

Tutto ha avuto inizio con la segnalazione di un cittadino che si è rivolto ai militari dell’Arma perché si vedeva recapitare bollette di Sky senza mai aver sottoscritto un abbonamento.

In seguito all’attività di indagine i Carabinieri hanno scoperto che era stato proprio il 44enne a fornire i dati di un altro cittadino per chiudere l’accordo con Sky.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione i Carabinieri hanno trovato tutto il materiale utile per gestire il collegamento satellitare, nonché un allaccio elettrico abusivo ai danni un vicino di casa e due pistole per le quali aveva omesso di presentare la denuncia per il cambio di residenza.

Al termine degli accertamenti, il 44 enne è stato quindi segnalato per sostituzione di persona, truffa, furto aggravato ed omessa ripetizione di denuncia di armi.

Il materiale sky e le armi sono state sequestrate.