Castelsardo è l'unica località sarda, tra le venti ancora in gara, che può conquistare il titolo di Borgo dei borghi, il concorso promosso dall'associazione “I borghi più belli d’Italia” assieme alla trasmissione televisiva di Rai 3, “Kilimangiaro”.

L’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Francesco Morandi, nell’invitare tutti a dare supporto al Comune dei Doria, così commenta la candidatura: “Sostenere Castelsardo in questa importante competizione significa rafforzare l'immagine turistica della Sardegna, il paese dell’Anglona è certamente uno dei centri medievali di eccellenza assieme ai già premiati Bosa, Carloforte e Atzara, ai comuni Bandiera Arancione e ai numerosi altri piccoli e preziosi luoghi storici attorno ai quali possiamo costruire e strutturare un’offerta turistica dei borghi sardi di qualità”.

La cittadina isolana in gara cercherà di aggiudicarsi uno dei primi tre posti che consentirebbero di partecipare alla finalissima, in programma su Rai 3 il giorno di Pasqua, in prima serata.

Le immagini del centro storico, delle spiagge, del porto, dei nuovi parchi urbani, riprese dai droni e trasmesse nel corso di “Kilimangiaro”, hanno coinvolto molti telespettatori: sono tantissime le visualizzazioni che arrivano da ogni parte d’Italia e da diversi Paesi stranieri, sul filmato caricato nel sito della Rai. Per sostenere Castelsardo e la Sardegna è necessario collegarsi al portale www.kilimangiaro.rai.it, registrarsi e seguire le indicazioni. È possibile esprimere un voto al giorno fino alla mezzanotte di domenica 22 marzo. Lunedì si conosceranno i tre Comuni che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze e che si contenderanno il titolo di borgo più bello d’Italia.

