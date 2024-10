I cittadini proprietari o conduttori di alloggi che a causa dell’incendio del 19 luglio scorso hanno dovuto lasciare la propria abitazione principale, potranno usufruire del contributo ai canoni di locazione nella misura pari al 30% per un importo massimo di 300 euro, presentando istanza, con apposito modulo, fino alle ore 13:00 del prossimo 3 novembre.

Per poter usufruire del contributo occorre presentare la richiesta presso l’Ufficio Protocollo di via Sant’Anna o di via Columbano n. 44, mediante il modello unico di autocertificazione che potrà essere ritirato presso gli Uffici dei Servizi Sociali, l’Ufficio U.R.P. o scaricato dal sito internet istituzionale www.comune.alghero.ss.it.

L’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, il sabato dalle 10:00 alle 12:00 esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo di Via Columbano.