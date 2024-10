“Ennesima presa in giro per il mondo delle campagne”. E' la denuncia di Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale in merito ai 45milioni di euro stanziati dalla Giunta per il sostegno ai pastori.

Da oggi, 16 ottobre, circa 12mila imprenditori dell’ovicaprino sardi possono presentare le domande “così da far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte per la campagna 2016-2017”, aveva comunicato la Regione.

"Abbiamo scoperto che al momento dell'erogazione del contributo, i dati del richiedente operatore agricolo saranno utilizzati per controllare la sua regolarità nei contributi INPS" spiega Francesco Saverio Mameli, portavoce di Fratelli d'Italia-An di Nuoro e referente per il mondo agricolo del movimento di Giorgia Meloni in Sardegna

"Appare ovvio, almeno chi conosce e frequenta il mondo agropastorale, che molti degli operatori agricoli, almeno la metà, non hanno potuto ancora potuto regolarizzare la propria posizione contributiva preferendo utilizzare le proprie risorse, indebitandosi, per salvare il gregge e la propria famiglia - dice l'esponente di Fdi-An - ricordiamo che gli allevatori hanno affrontato e ancora affrontano la siccità, dimezzamento del prezzo del latte e la mancata erogazione dei premi comunitari".

"Gli allevatori aspettavano questi aiuti per respirare e regolarizzare tutte le pendenze ma ci viene il sospetto che i 45 milioni, con premeditazione, non vogliono essere spesi tutti e saranno poi utilizzati magari per coprire qualche altra falla nel sistema sanitario visto che metà dei possibili allevatori non potrà accedere - conclude l'esponente di Fdi-AN -. Quei pochi fortunati, che per riserve e/o aiuti da altro reddito in ambito familiare, saranno in regola per ricevere questi “aiuti” non li vedranno erogati prima di gennaio-febbraio 2018, dato che le domande hanno termine il 09/12/2017”.

"Da subito abbiamo dichiarato che questa rincorsa tardiva della Giunta regionale fosse un azione spot disperata per placare l'ira del mondo delle campagne e difficilmente i fondi sarebbero arrivati alla base della filiera, al comporta che più ne aveva bisogno - commenta Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d'Italia-An - una beffa continua come i fondi bloccati per il primo insediamento".