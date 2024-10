“Abbiamo ricevuto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Sassari la comunicazione ufficiale che il tampone eseguito al sospetto Covid-19 è negativo”.

A dichiararlo è stata la Sindaca di Cossoine, Sabrina Sassu.

Per quanto riguarda il caso accertato nelle scorse settimane, la prima cittadina ha rimarcato come “La persona positiva, invece, è ancora ricoverata ma in fase di guarigione”.