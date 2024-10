E' allerta in Sardegna dopo l'arrivo nell'Isola del volo Roma-Alghero della Ryanair nella giornata di domenica. A bordo, infatti, un passeggero risultato positivo a una variante del coronavirus. L'uomo proveniva dal Sud Africa dopo aver fatto scalo in Olanda, per questo si tema che sia positivo alla variante Omicron: sarebbe il primo caso riscontrato nell'Isola.

Sul volo si trovavano 140 passeggeri, adesso tutti in quarantena, che stamattina eseguiranno i tamponi molecolari per stabilire se siano stati a loro volta contagiati. Se così fosse scatterà un ulteriore tracciamento dei rispettivi contatti. In caso contrario dovranno comunque eseguire un nuovo tampone fra dieci giorni al termine della quarantena.

La provenienza del passeggero positivo ha fatto scattare l'allarme: in Sud Africa, infatti, è stata sequenziata per la prima volta la nuova e ancora misteriosa variante del virus. Nei laboratori dell'Aou di Sassari si lavora in queste ore per sequenziare il tampone effettuato all'uomo. Per avere i risultati si potrebbe dover aspettare addirittura fino a lunedì.

A bordo del velivolo si trovavano anche i calciatori, la dirigenza e lo staff della Torres di rientro da un trasferta in Campania, a Santa Maria Capua Vetere. In isolamento rimarranno solo i calciatori rossoblù non residenti in Sardegna poiché gli altri, grazie a un permesso, erano rientrati a casa anticipatamente e non hanno preso il volo in questione.