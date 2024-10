Sospetto caso di infezione da meningococco di tipo B per un 16enne ricoverato da due giorni in Rianimazione all'ospedale di San Gavino.

Il giovane, che vive in un paese della Marmilla, all'arrivo in pronto soccorso presentava i classici sintomi della meningite: febbre, vomito e mal di testa. Non sarebbe in pericolo di vita e fortunatamente le sue condizioni sembrano migliorare lentamente.

A consigliare ai genitori di portare il figlio in ospedale è stato il medico di famiglia, consultato in seguito al malessere avvertito dal ragazzo.