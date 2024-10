Sospetto caso di meningite a Cagliari. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, una bimba di un anno sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco mentre giocava al parco con i genitori. "Ha storto il collo ed è svenuta" racconta il padre della piccola soccorsa tempestivamente dal personale del 118 che la ha trasportata al Brotzu in codice rosso.

La bimba si trova ora ricoverata in Rianimazione e i medici, in attesa del referto atteso in mattinata, sospettano possa trattarsi di meningite.

La famiglia vive in un centro non distante dal capoluogo. Papà e mamma, di 28 e 23 anni, avevano portato la figlia al parco per trascorrere qualche ora all'aria aperta fra risate e corse. All'improvviso il malore: è l'inizio di un incubo.

"La bimba è sempre stata molto dinamica - raccontano i genitori a L'Unione Sarda - solo venerdì ha avuto qualche linea di febbre a causa dei dentini che stanno spuntando". Poi il dramma domenica mattina, e adesso ore di attesa per conoscere la verità.