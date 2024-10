Il comunicato dell’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu è apparso sulla pagina Facebook istituzionale. A causa di un sospetto caso di coronavirus si è deciso di annullare la sfilata di carnevale prevista per oggi.

«In seguito a ripetute e attente interlocuzioni – si legge nel comunicato del Comune - con il personale sanitario dell'ospedale Sirai di Carbonia e con la Prefettura, in via precauzionale, a causa di un sospetto caso di coronavirus nel nostro paese, si deve procedere all'annullamento della sfilata di carnevale che si sarebbe dovuta tenere questo pomeriggio a San Giovanni Suergiu e di tutti i festeggiamenti collegati. Sarà cura di questa Amministrazione procedere ad aggiornamenti sulla questione non appena si avranno ulteriori notizie».