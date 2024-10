Due fratelli sassaresi sono finiti in manette con l'accusa di aver sequestrato e torturato un loro concittadino, che ritenevano responsabile di furto. Maurizio Abozzi, 40 anni, sarebbe stato prelevato dalla propria abitazione da Pietro e Antonello Pinna, 56 e 58 anni. Trasferito in un garage, sarebbe stato minacciato da tre persone che lo avrebbero legato a una sedia colpendolo alla testa con un martello e una tenaglia per costringerlo a dire la verità.

Una volta libero, Abozzi è stato portato in pronto soccorso dalla compagna la quale ha presentato denuncia il 19 dicembre.

Gli agenti della squadra mobile hanno indagato incessantemente nelle scorse settimane e nella mattinata di ieri, 3 gennaio, il gup del Tribunale di Sassari ha emesso due misure cautelari in carcere per i due fratelli, entrambi pregiudicati. Ora si trovano presso il carcere di Bancali.