"A seguito di confronto fra gli enti impegnati nelle ricerche, che prendono atto dell’esito negativo nonostante l’ingente dispiegamento di forze, si è deciso in data odierna di sospendere le ricerche di Claudio Aresu fino a quando non emergeranno nuovi elementi". Lo comunicano il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino Guardia di Finanza.

Dell’escursionista cagliaritano di 46 anni, disperso nel Supramonte di Baunei, non si hanno più notizie da lunedì 23 agosto, quando ha comunicato di trovarsi a Cala Mariolu e che avrebbe fatto ritorno in giornata.

Le attività di ricerca sono iniziate intorno all’una del mattino del 25 agosto; il coordinamento delle operazioni è stato portato avanti congiuntamente presso il campo base allestito in località “Piredda”, dove è stata rinvenuta la sua auto. A partire dall’ultimo punto noto, identificato in prossimità della spiaggia di “Ispuligidenie”, comunemente nota come Cala Mariolu, sono state percorse ampie porzioni di territorio, numerosi sentieri, anfratti e ogni punto ritenuto di interesse e approfonditi tutti i sentieri e le aree che andavano in direzione della sua auto, valutando tutte le varianti, comprese le ipotetiche errate variazioni di percorso. Notevole il dispiegamento delle forze in campo appartenenti al Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Carabinieri di Baunei e Compagnia Barracellare di Baunei. Insieme alle squadre a terra, presenti anche le Unità Cinofile di Ricerca in Superficie del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco, i Sistemi Aeromobili di Pilotaggio Remoto del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Inoltre ci si è avvalsi anche dell’ausilio dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che ha effettuato nella giornata di ieri un sorvolo delle zone più interne.