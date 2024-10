"Il Movimento Pastori Sardi prende atto dell'impegno del Prefetto Tiziana Costantino di far pressione presso il Ministero dell'agricoltura per accelerare la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Declaratoria per la siccità, e decide di sospendere momentaneamente la manifestazione prevista per il 31 ottobre". Lo si legge in una nota diffusa dal Mps sui social. Il Movimento Pastori era pronto a marciare su Cagliari denunciando che le promesse fatte in occasione dell'imponente manifestazione di agosto non erano state mantenute.

Prosegue la nota: "Nel contempo conferma, però, l'incontro già organizzato in Consiglio Regionale alla presenza di Capi gruppo e del Presidente Ganau fissato per lo stesso giorno".