La stella cometa ha deciso di guidare i re magi a Padria. “Sos Tres Res”, questo è il titolo della nuova iniziativa natalizia dell’Amministrazione comunale, della biblioteca comunale “Salvatore Sale”, in collaborazione con lo sportello linguistico, gestito dall’istituto di studi e ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari, e dalla cooperativa Loguidea, avrà luogo nei locali di fronte a Piazza dei Balli mercoledì 20 dicembre alle 17.00. Per l’occasione, queste tre figure, avvolte in un velo di mistero, incontreranno i bambini della ludoteca.