Sos per ritrovare Salvatore Angioni, 47 anni, alto circa 1, 68, con tatuaggi su diverse parti del corpo, allontanatosi dall’abitazione della mamma (situata in via Nuova, a Sestu).

Tore, molto conosciuto nella cittadina, fratello di Giuseppe, (attualmente vigile del fuoco), al momento della scomparsa indossava un giubbotto e una tuta da ginnastica di colore nero: poco prima del suo allontanamento volontario, aveva detto alla mamma che si stava recando all’ufficio postale, ma da diversi giorni nessuno ha più sue notizie.

Tore soffre di alcune patologie e ha bisogno di assumere medicinali. I familiari chiedono di condividere l’appello a chiunque possa vederlo e di avvisare immediatamente il 112 o il cellulare del fratello Giuseppe 331 5777392.