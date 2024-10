“Da ieri sera – scrive l’avvocato cagliaritano Gianfranco Piscitelli - non si hanno notizie di Mariano Incani di anni 56 di Capoterra (nella foto, in alto, del riquadro). Ieri mattina l'uomo è uscito di casa per andare in cerca di funghi nella zona intorno a Capoterra, detta Santa Lucia ma la sera non ha fatto ritorno a casa e la sorella Antonella ha dato l'allarme sporgendo denuncia di scomparsa. Questa mattina alle 10:30 sono scattate le ricerche di cui al Piano Provinciale coordinate dai Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Come Presidente di Penelope Sardegna – aggiunge Piscitelli – sappiamo che la Prefettura di Cagliari si è subito attivata e nel pomeriggio c'è stato un ulteriore tavolo tecnico per coordinare le ricerche. E' stato impiegato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco che è rientrato da poco alla base senza esito. Le ricerche continueranno anche per tutta la notte. Mariano al momento della scomparsa – prosegue l’avvocato Piscitelli - non aveva con se un cellulare e soffre anche di problemi di udito e parola. Questo periodo è un periodo di grande allerta per gli scomparsi perchè si avventurano in cerca di funghi e spesso perdono l'orientamento o sono colti da malore o persino cadono in fossati e crepacci, per non parlare di chi, sfortunatamente, finisce in trappole per animali tese da cacciatori di frodo. Sarebbe importante dotarsi di apparecchiature Gps. Speriamo che Mariano venga rintracciato al più presto e che le condizioni metereologiche siano di favore".

Sulla pagina del sindaco Francesco Dessì anche il post con il proseguo, appunto, delle ricerche dell’uomo scomparso da ieri sera: “È in corso la ricerca da parte dei Vigili del fuoco, Carabinieri, Forestali, Soccorso Alpino, Vigili di Capoterra e di Assemini e diverse associazioni Di Volontariato nelle montagne ,attorno alla Comunità Montana, di Mariano Incani 56enne cercatore di funghi scomparso da ieri mattina alle 8. Le ricerche continueranno anche durante la notte. E domani mattina ci saranno gli elicotteri dei Vigili del fuoco e quello dei Carabinieri”.