“Da ieri Mattina non si hanno notizie di Giulio Oliva, si è allontanato da casa a piedi a Iglesias. Chiediamo a tutti l'aiuto per aiutarci a trovare Giulio. Chi può per favore organizzi dei gruppi per andare a cercarlo, vi prego”.

E’ l’accorato appello di parenti e amici: Giulio lavora al ristorante - pizzeria “Come a Casa tua” a Quartello: è ben conosciuto (nella foto è ritratto durante il suo lavoro in cucina) e per ora non si comprendono i motivi del suo allontanamento.