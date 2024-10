Un portacenere ciascuno per tenere la spiaggia pulita, a vantaggio di te stesso e di tutti gli altri concittadini e turisti che la frequentano. È l’obiettivo che si è posto l’Assessorato all’Ambiente, nell’ambito delle iniziative organizzate a tutela e valorizzazione della Bandiera Blu, riconoscimento recentemente assegnato a Quartu anche per il 2018.

L’Amministrazione comunale ha avviato da oggi la distribuzione dei portacenere sulla spiaggia del Poetto. Tiziana Terrana, Assessore all’Ambiente, ha voluto partecipare in prima persona all’appuntamento, consegnando alle tante persone presenti sull’arenile, nei pressi dell’ex locale de La Bussola, il piccolo e comodo contenitore utile ad evitare che la cenere e soprattutto i mozziconi vengano gettati nella sabbia, deturpando così l’ambiente.

Cittadini e turisti presenti sulla spiaggia hanno apprezzato l’iniziativa. Tutte le persone hanno infatti accolto l’appello a prendere l’oggetto e a evitare così di sporcare. Persino chi si è dichiarato non fumatore ha scelto di prendere il posacenere per poi farsi a sua volta promotore della campagna con un parente o amico.

Dopo l’avvio di ieri, alla presenza anche della funzionaria dell’Assessorato all’Ambiente dottoressa Rita Secci, la distribuzione proseguirà nei prossimi fine settimana, sempre al Poetto, grazie al lavoro dei volontari della Scuola cani da Salvataggio, guidati dal Presidente Maurizio Basciu. L’associazione già da diversi anni ormai collabora con il Comune di Quartu e svolge un importantissimo lavoro di prevenzione di incidenti e salvaguardia della vita in mare. Durante l’estate infatti le unità cinofile, tutte con brevetto SICS, sono impegnate sulle spiagge quartesi, a titolo totalmente gratuito, per garantire il controllo della spiaggia.

In vista dell’avvio della stagione, la Scuola Cani da Salvataggio Sardegna, presente oggi per l’avvio dell’iniziativa, nell’occasione ha anche portato avanti le iniziative di addestramento degli amici a 4 zampe, con le simulazioni di richiesta di soccorso per una, due, tre e quattro persone, davanti agli occhi incuriositi e ammirati dei bagnanti.

L’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana spiega che “si tratta di una delle iniziative organizzate nell’'ambito del programma di Bandiera Blu. L’attività di educazione ambientale è per noi molto importante. La portiamo avanti con costanza nelle scuole cittadine e in questo caso ci siamo rivolti direttamente ai bagnanti con la distribuzione dei portaceneri da spiaggia, in collaborazione con la Scuola Cani da Salvataggio Sardegna, che desidero ringraziare pubblicamente. Le iniziative andranno avanti nel corso dell’estate. L’assegnazione della Bandiera Blu avviene secondo procedure molto selettive e noi intendiamo rispettarle per proseguire sulla strada tracciata: il rispetto dell’ambiente è infatti uno dei principi fondamentali sui quali basare la crescita della città” conclude l’esponente della Giunta Delunas.