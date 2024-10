E’ stato trovato dai carabinieri mentre si aggirava nella notte per le vie di Olbia con un lungo cacciavite, da oltre 40 cm, che avrebbe probabilmente usato per commettere l’ennesimo furto.

Nei guai è finito Gianluigi Congiu, pregiudicato 41enne di Cagliari ma residente a Olbia, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

L’uomo è stato arrestato in via Paolo Borsellino dai Carabinieri del NORM di Olbia. E’ ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.