I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno arrestato un noto pluripregiudicato sottoposto a regime di sorveglianza speciale ad Alghero.

L’uomo è stato colto dagli uomini delle fiamme gialle proprio mentre spacciava eroina e, dopo essersi liberato di diversi involucri, si è dato alla fuga.

Dopo un inseguimento a piedi il pluripregiudicato è riuscito a far perdere le proprie tracce, ma è stato fermato e arrestato poco dopo.

Un “cliente” dello spacciatore, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso perché alla vista dei finanzieri ha ingerito l’intero involucro di eroina appena acquistato.

Grazie all’intervento dell’unità cinofila “Denvy” i militari hanno recuperato tutti gli involucri di eroina, ovvero 15 dosi contenenti la sostanza stupefacente.

Fondamentale l’apporto delle unità cinofile nei controlli eseguiti in città e presso l’aeroporto “Riviera del Corallo” che, in forza alla Compagnia di Alghero dal mese di luglio, hanno permesso già̀ di denunciare 11 persone, tra i quali alcuni minorenni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre a segnalarne ulteriori 69 alla competente Prefettura per uso personale, sottoponendo a sequestro diversi etti di sostanze illecite.