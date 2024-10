I carabinieri di Sorso hanno arrestato una 35enne di nazionalità straniera che, per evitare di scontare in carcere una condanna inflittale per reati contro il patrimonio, ha prima finto di essere incinta, poi di avere dato alla luce tre bimbi.

In realtà ha falsificato le date di nascita dei bambini, facendo risultare che avessero meno di 1 anno. In questo modo, dal 2018 a oggi, ha ottenuto la sospensione della pena, come stabilito dalle leggi.

L'inganno è stato scoperto dai carabiniiri della Stazione di Sorso, che guidati dal comandante, Gianluca Porcheddu, hanno accertato che la donna, dal 2020, era impossibilitata a sostenere una gravidanza a causa di un intervento chirurgico subìto.

La 35enne è stata arrestata e accompagnata nel carcere di Bancali.