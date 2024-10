I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nell’ambito dei servizi di ordinario controllo del territorio, questa mattina, in via dei Capuccini in Sorso, hanno arrestato una donna 38 per furto con strappo ai danni di un’anziana.

La vittima 82enne sarebbe stata avvicinata dall’altra donna, Monica M., pregiudicata, già protagonista di altri singolari episodi (alcuni mesi fa aveva dato fuoco ala tovaglia dell’altare di una chiesa di Sorso), che con gesto repentino le strappava il borsellino, contenente 50euro, dandosi a precipitosa fuga nelle vie del paese.

L’intervento immediato dei Carabinieri della locale Stazione in circuito in zona, ha consentito di raggiungere la donna nelle vie vicine ed acciuffarla, ancora in possesso del borsellino.