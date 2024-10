Il dramma che questa mattina ha coinvolto il giovane Salvatore Piras ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Ossi. Il 23enne ha perso la vita poche ore fa, intorno alle 12, durante i lavori di smontaggio di un'impalcatura in un deposito di un'impresa edile di Sorso.

Il ragazzo sarebbe stato travolto da alcuni ponteggi che stava caricando su un camion, subendo fatali colpi alla testa. Non si esclude che l'incidente possa essere stato provocato dal forte vento. "Non è facile esprimere un pensiero in queste circostanze", ha commentato il sindaco Pasquale Lubinu.

"I giornalisti di varie testate regionali e nazionali mi hanno chiamato per sapere qualcosa di più su Salvatore Piras, un ragazzo solare e buono che stamattina il destino ha portato via. Una disgrazia per la famiglia e per tutta la comunità ossese", ha aggiunto il primo cittadino.

"Nonostante le importanti leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - ha poi scritto -, approvate negli ultimi vent’anni, resta ancora tanto da fare nella concreta attuazione delle misure per proteggere i lavoratori. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale - conclude - esprimo un pensiero di vicinanza a Franco, Gianfranca, Fabio e Manuela".

Anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso cordoglio e dolore: "Ancora una volta una giovane vita è stata stroncata durante il compimento delle proprie mansioni. E’ necessario il massimo impegno delle istituzioni e delle categorie datoriali e sindacali per evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi. Esprimo alla famiglia del giovane operaio scomparso la massima vicinanza anche a nome del Consiglio regionale".