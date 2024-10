Questa mattina, la strada provinciale 81 “Litoranea - S.S. 200 - Marina di Sorso - Platamona - Porto Torres”, nel tratto interessato dai lavori di rifacimento del ponte sul Rio Pedrugnanu, è stata riaperta al traffico. 3 milioni e 200 mila euro l’importo complessivo dell’opera che oggi finalmente vede la riapertura, dopo una serie di complicazioni, rallentamenti dovuti alla pandemia e imprevisti di natura idrogeologica che hanno allungato le tempistiche di restituzione del tratto viario che soprattutto nel periodo estivo vedeva aumentare in maniera esponenziale la densità del traffico sulla litoranea.

Il ponte, lungo cinquanta metri con due campate da venticinque ha superato le prove di carico ed è stato costruito per supportare il un livello idrico superiore a quello che ha provocato nel 2014 il cedimento della struttura preesistente, causandone la conseguente interruzione della strada.

Nell’immediato il settore viabilità della Provincia di Sassari era intervenuto con un’opera provvisionale, messo in sicurezza la strada con un sistema di monitoraggio con sbarre e telecamere che informavano sullo stato di allerta dell’acqua e creato una strada parallela che bypassasse il cantiere in modo da evitare la chiusura stessa della strada, necessaria per ragioni di sicurezza, con tutte le conseguenze del caso che avrebbero potuto congelare la viabilità, e creare innumerevoli disagi per chi quella strada le percorre tutti i giorni e per l’economia turistica nel periodo estivo.

L’opera definitiva che oggi sostituisce la provvisionale, chiude finalmente un periodo fatto di semafori, strada e a senso alternato e disagi per gli utenti della strada, fortunatamente limitati anche grazie al lavoro dei tecnici che hanno cercato di ridurre i tempi di attesa per la riapertura definitiva.

Soddisfatto l’amministratore Pietro Fois: “Nonostante gli imprevisti che la Provincia non poteva prevedere, siamo qui per restituire agli utenti della strada, un’opera importantissima che collega i comuni di Porto Torres, Sassari e Sorso e che nel periodo estivo convoglia il flusso turistico nelle località di mare. Abbiamo trovato le risorse necessarie con non poche difficoltà, ma il risultato è ciò che conta e oggi proveremo a lasciarci alle spalle tutti i disagi che hanno messo a dura prova la pazienza dei cittadini.”