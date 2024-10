Si è conclusa sabato 7 giugno nella sala del Centro di Educazione Ambientale la competizione di fotografia naturalistica che per tutto il mese di maggio ha visto impegnati i partecipanti delle due categorie ammesse al concorso dello Stagno e Ginepreto di Platamona di Sorso.

Nel tardo pomeriggio, la giuria ha potuto premiare le fotografie più suggestive di un evento che raggiunge la terza edizione anche grazie al patrocinio del Comune di Sorso, della cooperativa sociale Onlus Anadalas de Amistade, della LIPU (Lega Nazionale Protezione Uccelli) e per la prima volta del Comune di Sennori e della Provincia di Sassari. Un evento atteso tra gli amanti della fotografia naturalistica che cresce di anno in anno e che in questa edizione annovera 29 iscritti nella categoria professionisti e 24 nella categoria amatori compresi 5 bambini, per un totale di 55 promettenti fotografi in gara.

La giuria presieduta da Mauro Sanna (esperto in fotografia naturalistica), e supportata da Ivo Rossetti ( titolare e gestore della pagina web ‘Sardegna Natura’www.sardegnanatura.com) e Roberto Pintus ( fotografo vincitore dell’edizione 2013 al secondo posto categoria ass. professionisti), dopo aver giudicato con criterio le oltre 250 fotografie in gara, ha proclamato vincitrici le 20 immagini nel seguente ordine: 1 premio assoluto categoria professionisti, 1 premio assoluto per categoria amatori, 6 per la sezione macro, 6 per la sezione paesaggi e 6 per la sezione uccelli.

“La fotografia vincitrice è stata votata all’unanimità da noi giurati, e allo stesso tempo invidiata da noi fotografi, per la sua bellezza e perché riprende un momento della vita del Pollo Sultano e del suo piccolo (di quelle dimensioni soprattutto) che normalmente è quasi impossibile vedere. Ritrae poi l’animale più importante di questo sito, per il quale consiglierei, per le prossime edizioni, di ideare un premio speciale’’ dichiara Mauro Sanna esperto di fotografia naturalistica.

“La foto vincitrice di Franco Pireddu è stupenda. Racconta una storia. Una fotografia deve raccontare una storia, e qui il passaggio di un filo d’erba dalla madre al suo piccolo, il nutrimento. Io faccio il fotografo naturalista da anni e mai ho potuto vedere una scena simile. Costanza e pazienza hanno premiato quest’immagine” sostiene Roberto Pintus membro della giuria.

“Bellissima iniziativa quella del concorso ‘Un Click allo Stagno’ perché avvicina la gente al sito e allo stesso tempo alla natura ed alla fotografia naturalistica. Arte e ambiente si incontrano. Riguardo le opere in gara, abbiamo potuto osservare una grossa preferenza per scatti dell’avifauna, bellissime specie presenti a Platamona.” conclude Ivo Rossetti altro componente della giuria.

Oltre alla premiazione delle foto il Dr. Agostino Loriga, vice presidente del consorzio Andalas de Amistade, ha voluto ricordare come grazie ad un finanziamento regionale P.O.R ed una convenzione con il Comune di Sorso, il consorzio ha avuto in gestione lo Stagno e Ginepreto di Platamona per i prossimi 15 anni e ad oggi sta mettendo in atto un programma molto vasto, che ha lo scopo di sfruttare al meglio le risorse del territorio sia dal punto di vista turistico che sociale. Tutto ciò grazie ad un progetto di inclusione sociale, portato avanti da Uepe, Asl (ser.D), casa circondariale di Sassari e Alghero, Cooperativa Sociale Aurora e Comune di Sorso.

Piena soddisfazione anche nella parole dei rappresentanti dei Comuni di Sorso, il Dr. Angelo Spanu e la Dr.ssa Raffaela Barsi, e di Sennori, l’Ass. alla Cultura e Turismo Nicola Sassu: