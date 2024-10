A denunciare la maestra erano stati i genitori di alcuni alunni della scuola elementare di Sorso, che avevano notato come i propri figli, talvolta, rientrassero a casa con la pelle arrossata in alcuni punti.

I bimbi, forse intimoriti dalla situazione, inizialmente non davano spiegazioni a riguardo ma, piano piano, alcune confidenze hanno insospettito i genitori i quali hanno capito che in quella scuola qualcosa non anadava.

Quando si sono recati dai carabinieri della locale stazione per denunciare il fatto, i militari si sono subito attivati installando una telecamera nell'aula dove i piccoli alunni seguivano le lezioni e le immagini registrate hanno incastrato l'insegnante.

Colpi alla nuca, in testa e in faccia, insomma, metodi educativi inaccettabili quelli dell'anziana maestra della quale non sono state rese note le generalità e la quale, nel frattempo, è stata sospesa ed è indagata per maltrattamenti a fanciulli.