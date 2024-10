È stata una disfunzione cardiaca a stroncare la vita di Mario Oggiano, il 17enne di Sorso trovato morto all'alba di ieri nel residence in cui alloggiava, poche ore dopo aver partecipato a una festa in spiaggia.

Lo studente, come hanno accertato le indagini, soffriva di una patologia al cuore che si era manifestata qualche anno fa.

Ogni dubbio è stato fugato dall'esame tossicologico che non ha rilevato alcuna sostanza sospetta nel suo sangue, mentre dall'esame esterno del corpo non è stato riscontrato alcun segno di violenza. Così il magistrato ha deciso di non effettuare l'autopsia e ha disposto il dissequestro della salma che è stata restituita alla famiglia per consentire lo svolgimento dei funerali.