L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione “Non solo Cioga”, con il laboratorio analisi del Mater Olbia Hospital e con il supporto dell’Associazione di volontariato Sant’Anna di Sorso, promuove una Campagna di screening spontaneo per la prevenzione del tumore al colon.

La campagna è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e a persone di qualsiasi età con familiarità oncologica, ed è completamente gratuita.

L’appuntamento per chi si voglia sottoporre allo screening, o voglia anche solo avere maggiori e più dettagliate informazione in merito, è per mercoledì 27 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, nella sede dell’ex Ufficio Informazioni Turistiche, in piazza Garibaldi. In tale occasione si provvederà alla distribuzione delle provette sterili e saranno fornite tutte le indicazioni utili per prepararsi all’esame e per la riconsegna delle provette.

Una iniziativa importante alla quale l’Amministrazione comunale ha aderito senza indugi dando la propria piena disponibilità, nella ferma convinzione che prevenzione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla salute costituiscano una assoluta priorità per il benessere, la salute e una migliore qualità della vita di tutta la Comunità.