Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Sorso hanno arrestato Andrea Fazzi, sorsese di 20 anni, accusato di aver violato la misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. cui era sottoposto.

Il giovane era già stato denunciato per furto nelle settimane scorse e per tale motivo era stato sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Sorso e dell’obbligo di presentarsi in determinati orari dai carabinieri per essere controllato.

Il 20enne ha però violato queste prescrizioni numerose volte, non ottemperando a quanto disposto dal giudice e per tale motivo è stato nuovamente segnalato dai carabinieri.