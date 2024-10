Si avvisa l'utenza del tratto costiero comprendente Platamona e Località Porchile che, a causa della presenza di nitriti nell'acqua di rete in quantità superiore al limite consentito per legge, ne è vietato l'utilizzo per usi alimentari, mentre è consentito l'uso per l'igiene personale e il lavaggio di frutta e verdura. E' il risultato dell'analisi microbiologica e consuetudinaria effettuata ieri 26/08/2013 su campioni di acqua di linea. Questo è quanto ha disposto il Sindaco di Sorso, Giuseppe Morghen, firmando l'ordinanza n. 39/2013.

Una nuova ordinanza emessa dalla stessa giunta comunale sancirà il ritiro del divieto una volta che i parametri si saranno ripristinati.