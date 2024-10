Passione, salvaguardia e sensibilizzazione sono gli ingredienti del successo della manifestazione dal titolo “Cani Sardi: passato, presente e futuro delle nostre razze”, organizzata dai ragazzi della Pro Loco presso la pineta della Foce a Sorso nella giornata di ieri.

L’iniziativa, patrocinata dal comune del centro in provincia di Sassari, nasce proprio dall’esigenza di condividere una passione in primis, ma anche idee e principi come la salvaguardia delle specie per la conservazione di tutto il loro corredo genetico affinché rimanga quasi inalterato nel tempo sensibilizzando la collaborazione per ottenere future generazioni di ottimi cani da lavoro selezionando con severità i futuri proprietari.

Molti tra appassionati e curiosi insieme ai loro cani hanno voluto incontrarsi con gli esperti e gli allevatori presenti. Quattro le razze presenti: Cane Fonnese, Dogo sardo, Levriero sardo e Volpino sardo.

E’ il ruolo del cane sardo dunque a essere messo in risalto, “ il cane Fonnese per esempio, è un animale dal forte temperamento che serve fedelmente il suo padrone e col quale instaura un rapporto di autentica complicità e collaborazione, ma dal quale allo stesso tempo non si fa sottomettere - sostiene Alberto Paolo Chisu esponente dell’ACS ( Associazione Cani Sardi ) – è dotato di notevole prestanza fisica, resistente ad aspre condizioni ambientali e non è aggressivo di per sé, al contrario di quanto si pensi e si dica, difende soltanto sino alla morte se è necessario il suo padrone se in pericolo e il suo territorio se violato. I Shardana li arruolavano negli eserciti per le guerre arcaiche, i pastori se ne servivano per le grandi transumanze per proteggere il gregge e tutelarsi dall’abigeato mentre i banditi per agire indisturbati. E’ un cane fatto per attaccare l’uomo “

L’ACS opera un vero e proprio censimento dei cani su tutto il territorio regionale. Si pensi che il Levriero sardo si dava per estinto con soltanto 30 esemplari in tutta la Sardegna. Grazie alle ricerche scrupolose dell’associazione oggi se ne contano ben 700 con caratteristiche differenti a seconda dell’ambiente nel quale vivono e del ruolo che assumono.

Nel pomeriggio si è assistito a una emozionante dimostrazione, dove, all’interno di una gabbia metallica, il Dogo sardo prima e il cane Fonnese dopo, accompagnati dai loro padroni, hanno affrontato una brevissima prova caratteriale con l’ esperto Fabio Mascia dell’Work CSAA. Notevole la risposta dei cani agli impulsi esterni dove a mettersi in discussione sono loro in protezione del padrone.

Commovente la docilità degli stessi cani al momento della pace e deposizione delle armi del pseudo aggressore.

Lezioni di vita.